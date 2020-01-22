Halkbank'a mahkemeye itaatsizlik cezası isteniyor

22 Ocak 2020

ABD hükümeti Halkbank'ın, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik suçlamalar için mahkemede ifade verene kadar, milyonlarca dolara varan para cezalarına maruz kalabileceğini açıkladı.

Reuters'in haberine göre, Manhattan federal mahkemesinde savcılar, Halkbank'ın mahkemeye itaatsizlik nedeniyle günde 1 milyon dolar para cezasına çarptırılması gerektiğini ve Halkbank'ın kendisini mahkemede savunmayı reddetme konusunda "ısrarcı" olması halinde para cezasının her hafta iki katına çıkabileceğini belirttiler.

Savcılar, söz konusu para cezasının "davalının bu itaatsizliğine son vermesini ve mahkemeye çıkmasını sağlamak amacıyla zorlayıcı bir baskı uygulamak için uygun ve gerekli bir yaptırım olduğunu" ifade ettiler.

Halkbank'ın ABD'deki avukatı konuya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 15 Ekim'de Halbank'ı, ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı.

Kaynak: Reuters