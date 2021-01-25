Halkbank'ın Hazine destekli kredileri 30 Haziran'a ertelendi

AK Parti’nin Denizli, Mersin ve Uşak il kongrelerine video konferans aracılığıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank’ın Hazine desteğiyle kullandırdığı kredilerin taksitlerinin ertelendiğini bildirdi.

Erdoğan, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredileri 30 Haziran'a kadar 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir” ifadelerini kullandı.