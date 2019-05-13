Halkbank'ın ilk çeyrek bilançosu açıklandı

13 Mayıs 2019

Halkbank yılın ilk çeyreğinde toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 8 oranında artırarak 369,6 milyar TL’ye yükseltti.

KOBİ kredilerini de içeren nakdi ticari kredileri aynı dönemde yüzde 10,7 artışla 236,4 milyar TL’ye yükselen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 17,3’e taşıdı. Aynı dönemde toplam mevduatı yüzde 8,4 artışla 269,7 milyar TL’ye ulaşan bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 7,6 yükselerek 407 milyar TL’ye ulaştı.

Nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 41 olarak gerçekleşen banka, bu alandaki pazar payını yüzde 17,3’e taşıdı. Toplam mevduatı aynı dönemde yüzde 8,4 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde Eskişehir, Gaziantep, Denizli ve Adana'daki Üreten Türkiye Buluşmaları’nda 3 bin dolayında esnaf, KOBİ’ler ve sanayiciler ile bir araya geldiklerini ve müşterileriyle birebir temas halinde olmayı sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Bankacılık sektörü; uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetimimizin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarıyla geride bırakmıştır. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle hayata geçen KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketleri başta olmak üzere, hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç vermiştir. Yurtiçindeki likidite ihtiyacının karşılanması noktasında, Bankamız da yoğun gayret göstermiş, finansman ihtiyacı duyan müşterilerimiz yeni ürünlerimizden uygun koşullarda yararlanmaya devam etmiştir.”

Esnaf da güvence altında

Halkbank’ın bankacılık faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan esnaf ve sanatkârlara sunduğu kesintisiz desteği sürdürdüğünü belirten Arslan şunları söyledi:

“Yılın geride kalan bölümünde esnaf kredilerine yine öncelik verdik, yılsonuna kadar esnaf ve sanatkâra 22 milyar TL kredi kullandırma hedefimiz doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüttük. Bu doğrultuda 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde 120.000 esnaf ve sanatkâra 11,6 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 39,4 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayımızı 542 bine yükselttik. Esnafımız kredi ihtiyacı duyduğu zaman ilk adresinin Halkbank olduğunu biliyor. Yurt genelinde 19 bin Halkbanklı bu güvene layık olmak için çalışıyor.”

İç piyasadaki canlılığın korunmasına büyük destek verdikleri bu süreçte, artan turizm ve ihracat gelirlerinin de piyasa aktörlerine güven verdiğini belirten Arslan şunları söyledi:

“Yılın ilk çeyreğinde özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik önemli tedbirlerin hızla olumlu sonuç vermeye başladığını hep birlikte gördük. Ekonomik reformların etkilerini daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörün yanında olacağız. Kaynak çeşitliliğimizi artıracak önemli çalışmalar yürüttüğümüz bu dönemde de müşterilerimize destek olmayı sürdüreceğiz.”

Enflasyona karşı korumalı ürünler

Halkbank, “Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” ve “Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı” ürünlerini duyurdu.

Tasarruf sahiplerini doğru yönlendirmenin ve müşterilerinin yatırımlarını en verimli birikim araçlarında değerlendirmenin temel görevleri arasında olduğunu belirten Arslan, “Enflasyonla mücadeleye katkı sunan özel önlemler üzerinde çalışırken, mevduat müşterilerimizin tasarruflarını enflasyona karşı koruyacak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yoğun ilgi gören Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hale getirdiği için memnunuz” dedi.

Halkbank’ın, Halk Yatırım aracılığıyla kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik geliştirdiği, Türkiye Sermaye Piyasalarında getiri şekliyle bir ilk olan Enflasyona Endeksli - Getiri (Faiz) Korumalı Tahvil ihracının toplam satış tutarı, planlanan büyüklüğün 2,5 katı üzerinde 520 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yatırımcıların getirilerini koruma altına aldıkları bu yenilikçi tahvil ihracının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Yatırımcılarımıza sermaye piyasalarında en verimli yatırım olanaklarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kaynak çeşitliliğimize katkı veren bu ihraç, yatırımcılarımıza yüksek getiri güvencesi sunmuştur. Gelecek dönemde yenilikçi tahvil ve bono ihraçlarını sürdürerek, sermaye piyasalarındaki öncü oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz.”