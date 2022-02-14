Halkbank'tan 2021'de 1,5 milyar lira net kar

Halkbank, 2021 yılında 1 milyar 508 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank, 2021 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 32,5 artırarak 901,2 milyar TL’ye taşıdı. Banka, toplam kredilerini geçen yıla göre yüzde 29,5 artışla 730,5 milyar TL'ye yükselterek, özellikle esnaf-sanatkar, kadın girişimciler ve KOBİ’lere sağladığı finansman seçenekleriyle Türkiye ekonomisine desteğini büyüterek sürdürdü. Halkbank, toplam mevduatını da yüzde 36,9 artırarak, 625,9 milyar TL seviyesine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme ortaya koyduğu, ivmesi yüksek bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Halkbank olarak biz de bu ivmeye katkı sağladık ve 901,2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle 4’üncü, kredilerde 3’üncü, mevduat hacmimizle de bankacılık sektörünün 2’nci büyük bankası konumuna geldik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken, toplam kredilerimizi 730,5 milyar TL'ye yükselterek dinamik ekonomimize desteğimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

2021 yılının genel görünümünün, küresel düzeyde pek çok sektörde ağırlığını hissettiren salgın etkisinin aşılması yönündeki çabaların oluşturduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Finans sektörünün kritik düzeyde önemli görev üstlendiği bu dönemde özellikle kamu bankaları, ekonomik hareketliliği canlı tutmak için esnafa, küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman desteği sağlamıştır. Ülkemizde bu sürecin kilit oyuncularından biri de Halkbank olmuştur. Türkiye’nin ekonomi politikası çerçevesinde ve temel misyonumuz doğrultusunda esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin her zaman yanında olduğumuzu tekrar gösterdik. 2021’de 245 bin esnafımıza 33 milyar TL’yi aşan kredi kullandırdık. 2002 yılından günümüze kadar ise 3,3 milyon esnafımıza kredi desteği sunarken, 194,4 milyar TL’ye ulaşan kredi imkanı sağladık. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda esnafımızın yanında durmaya, aynı heyecanla devam edeceğiz."