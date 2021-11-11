Halkbank’tan ekonomiye 603,1 milyar TL destek 

Halkbank, 2021 Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artırarak 724,2 milyar TL’ye taşıdı. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredilerini geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7,5 artışla 603,1 milyar TL'ye yükseltti. Halkbank, bu dönemde toplam mevduatını da yüzde 21,4 büyüterek 534,8 milyar TL'ye çıkardı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ülkemizin ekonomi politikası çerçevesinde, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, tüm sektörlere ciddi finansman desteği sağladık. Normalleşme tedbirleri çerçevesinde kullandırdığımız krediler reel sektöre adeta nefes aldırmıştır. Halkbank olarak yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredilerimizi 603,1 milyar TL'ye yükselterek ülke ekonomisine katkılarımızı sürdürdük” diye konuştu.

Arslan, 724,2 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklükle Türkiye ekonomisini destekleyen önemli bankalardan biri olduklarının altını çizdi ve toplam mevduattaki gelişmeye dikkat çekerek, “Mevduatımızı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 21,4 büyüterek 534,8 milyar TL seviyesine getirdik” dedi.

Kadın girişimcilere 6,4 milyar TL’lik finansman

Yılın ilk dokuz ayında kadın girişimcilere sağlanan avantajlı krediler ve düzenlenen “Üreten Kadınlar Toplantıları” ile kamuoyunun yoğun ilgisini çeken çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Türkiye’nin her yanından farklı iş kollarında iştigal eden veya etmeye hazırlanan 67 bin kadına 6,4 milyar TL’ye ulaşan uygun koşullu finansman sunduk. Ülkemizin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüşen çalışmamızla, hem küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde hem de bölgesel düzeyde ekonomik ivmenin hızlanmasına destek sağladık. Birinci yılın sonunda, 100 bin girişimci ve 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefi ve kadınlarımızı ekonomik hayata daha fazla dahil etmek idealiyle projemizi sürdüreceğiz” bilgisini paylaştı.

Esnaf-sanatkar ve KOBİ’lere güçlü desteğimiz sürüyor

Kadın girişimciliği konusundaki çalışmaların; esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lerin finansmana erişimi noktasında Halkbank’ın önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Osman Arslan, “Halkbank, Türkiye ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturan bu unsurların en büyük destekçilerinden biridir. Bankamızda kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı bu yıl 1,2 milyona, kredi bakiyemiz ise 76,1 milyar TL'ye ulaşmıştır” açıklamasını yaptı. Arslan, “Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ bankacılığında liderlik yolculuğumuza tüm hızıyla devam etmekteyiz. 205,3 milyar TL’ye ulaşan KOBİ kredileri büyüklüğümüz ile bu kategoride yüzde 20,7’lik pazar payımız bulunmaktadır” dedi.