Halkbank’tan girişimci kadınlara 14,4 milyar TL kredi

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları’nın dördüncüsü Kocaeli’de gerçekleşti. Kadın girişimci desteklerine yönelik ilginin yoğunluğunu ve kadınların iş hayatına dahil olma isteklerinin fazla olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadınlarımızın iş dünyasına katılımlarını sağlamak ülke ekonomisinin kalkınması için oldukça önem taşımaktadır. Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi duyurduk ve işletmelerimize uygun koşullarda finansman imkânı sunduk. Desteklerimiz, kadın girişimci ekosistemine büyük yarar sağlayan projelerden birine dönüştü.” dedi.





Halkbank olarak kadın girişimci sayısının ve kadın istihdamının artırılması adına çalışmalara yıl boyunca devam edileceğini kaydeden Arslan, “Buluşmalarımızda kadın girişimcilerimiz ile bir araya gelerek onları yüreklendirdik ve hayallerinin gerçekleşmesine destek olduk. Üreten Kadınlar Akademisi ile girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri adına dijital ortamda bilgi akışı sağladık. Kadın girişimciliğini geliştirmek amacıyla da Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı hayata geçirdik.” diye konuştu.

Marmara Bölgesi’nde 36 bin 847 kadın girişimci kredi kullandı

Sağladıkları desteklerin Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Marmara Bölgesi’nde de yoğun ilgi gördüğü söyleyen Arslan; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’dan 36 bin 847 kadın girişimciye toplam 3,4 milyar TL kredi kullandırdıklarını bildirdi. Arslan, Türkiye genelinde ise 131 bin 787 kadın girişimciye ulaşarak 14,4 milyar TL’lik kredi desteği sağladıklarını açıkladı.

Kadın kooperatiflerine destek

Halkbank’ın genç girişimcileri de iş hayatına dahil etmek için projelerini sürdürdüğünü anlatan Arslan, şunları kaydetti: “Halkbank olarak gençlerimizi her zaman destekledik ve önümüzdeki dönemde de gençlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik Genç Girişimci Kredimizi, 350 bin TL limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla sunuyoruz.”