Halkbank’tan girişimci kadınlara 16,3 milyar TL destek

Üreten Kadınlar Buluşmaları’na Doğu Anadolu Bölgesi’nde devam eden Halkbank, etkinlik dizisinin yeni durağı Erzurum’da kadın girişimcilerle bir araya geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Türkiye’nin girişimci kadınlara, her iş insanı gibi kadın girişimcilerin de işlerinde başarılı olabilmek için finansal desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu amaçla başladığımız bu etkinlik dizisinde Türkiye genelinde binlerce girişimciyle bir araya gelmekten ve onlara ürünlerimizi anlatmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi bugüne kadar Türkiye genelinde 136 binin üzerinde kadın girişimciye ulaştırdık. Tüm bu işlemler sonucunda 16,3 milyar TL'yi yeni girişimler için kredi olarak kullandırdık. Bu çalışmaların ülkemizin geleceğine değer katacak girişimler olduğuna her zaman inandık.” şeklinde konuştu.

“Doğu Anadolu’da 281 milyon TL’yi aşkın kredi kullandırdık”

Halkbank'ın Doğu Anadolu’da Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Kars ve Tunceli illerinde 28 şube ile faaliyet gösterdiğini ve toplam 451 çalışan ile hizmet verdiğini belirten Arslan, şöyle devam etti: “Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik olarak gelişiminde, bankamız destekleriyle hayata geçen yeni işletmelerin büyük payı olacağına inanmaktayız. Bu işletmeler büyüyecek, gelişecek, yeni istihdam alanları oluşturarak ekonomik bir değer oluşturacaktır. Bu alanda da öncü rolü, kadın girişimcilerin oynayacağına inanmaktayız. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 500’e yakın kadın girişimci verdiğimiz desteklerden yararlanmıştır. Şimdiden sosyal ve ekonomik olarak çevreye güzel bir etki bırakan bu girişimlerin toplam kredi hacmi de 281 milyon TL'yi aşmıştır.”

“Teoride bilgi sahibi olmaları da bizim için çok önemli”

Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin gelişimine yönelik saha çalışmasına geçen yıl başladıklarını anımsatan Arslan, şunları kaydetti: “Biz her alanda olduğu gibi kooperatifler konusunda da markalaşmanın ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Kooperatif temsilcilerimizi bir araya getirdiğimiz bu etkinliklerde, onlarla markalaşma, pazarlama ve sosyal medya konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Kooperatiflerimizin bu etkinliklerde stantlarını açarak el emeği ürünlerini katılımcılara sergileme fırsatı sağlayarak, onlara ürünlerini tanıtma becerileri konusunda kendilerini sınama imkânı da vermekteyiz. İş yaşamına katılan kadınların, günlük becerileri kadar teoride bilgi sahibi olmaları da gerekmektedir. Bu nedenle bankamız kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla Üreten Kadınlar Akademisi ile hizmet vermektedir. Online olarak ulaşılabilen ve şu an 130’dan fazla eğitim bulunan Üreten Kadınlar Akademisi’nde nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir.”