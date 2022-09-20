Halkbank'tan hisse geri alımı

Borsa İstanbul'da sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından Takasbank VİOP'ta risk parametrelerini güncelledi. Söz konusu adımın ardından bankacılık endeksinde toparlanma yaşandı. BIST 100 günü 2,44 değer kazancıyla 3.277 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 3,02 yükseldi.

Bu arada Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi. Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8,06-8,58 TL fiyat aralığından gerçekleşti.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre; banka aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.

Bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamladı.

Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.