Halkbank'tan kadın girişimcilere finansal destek

Selenay YAĞCI

Halkbank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, başarılarıyla toplumumuza ilham veren kadınların hikayelerini paylaşarak kutladı. İstanbul Raffles Otel’de Oylum Talu’nun sunumuyla düzenlenen ve dijital olarak takip edilen hibrit Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi’nde 14 kadın, hedeflerine giden yolda yaşadıklarını paylaştı, başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da onur konuğu olarak yer aldı.“İlham Veren Kadınlar”, “Anadolu’dan Girişim Hikayeleri - Hayata Dokunanlar” ve “Anadolu’dan Girişim Hikayeleri - Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı üç panelden oluşan etkinlikte konuşmacı olarak; BEEO Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur, sanatçı Hülya Koçyiğit, mimar Melike Altınışık, Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Şef & Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Ebrulimm Alışveriş Sitesi Kurucusu Emine Kılıç, İnci Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Şehnaz Tasmanoğlu, Kars Peynir Müzesi Kurucusu Zümran Ömür, Geri Dönüşüm Girişimcisi Birsel Doğan, Sürdürülebilirlik Danışmanı SVS Türkiye Kurucu Ortağı Engin Güvenç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Eko Turizmci Bedriye Berber Engin ile Modacı Ezra Çetin ve Tuba Çetin yer aldı.

Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar yeni finansal destek sunacaklarını açıkladı. 2020 yılında 180 bin 500 kadın esnaf ve zanaatkârımıza, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 Milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun maliyetli kredi kullandırıldığını belirten Arslan,“23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47’si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve çeşitli yönetici pozisyonlarda da olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı var. Tam da bu nedenle, bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nü topluma ilham veren kadınların öykülerini paylaşabileceğimiz bir etkinlikle taçlandırmak istedik. Etkinliğimizde; tutkularının peşinden giden, inandıkları yolda zirveye çıkan, başarıları ilgiyle takip edilen ve girişimleriyle dikkat çeken üretken kadınların hikayelerine tanık olacak, panelistlerimizin heyecanlı ve ilginç tecrübelerini dinleyeceksiniz” dedi.

Tüm kadınların bugünlerde her zamankinden farklı zorluklarla dolu bir dönem geçirdiğini ifade eden Arslan, şunları anlattı: “COVID-19 salgını, herkesin hayat dinamiklerini değiştirirken, kadınlar daha fazla yük üstlenmek zorunda kaldı. Ev ve işteki roller farklılaştı, yeni normaller ortaya çıktı. Sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışmaktaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu. Ama kadınlar için bu sürecin kolay geçmediğinin farkındayız. Böyle zamanlarda yanlarında olmanın, cesaretlendiren gerçek yaşam deneyimleriyle moral vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Kadınların finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz. Bu amaçla dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Burada en güncel örneğimizi de paylaşmak ve duyurmak isterim. İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik “Kadın Girişimci Kredisi” ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız. KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaptığımız bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarımızın 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz. Bir diğer önemli desteğimiz ise; KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız için 100 bin TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız içinse 225 bin TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Bir başka pozitif ayrımcılığı da bankamıza yönelik satın almalarda yapıyoruz. Bankamızın yaptığı tedarik anlaşmalarında, mal ve hizmet satın alımlarında; kadın girişimciler, kadın KOBİ ve esnafa ve kadın kooperatiflerine her zaman öncelik veriyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecek.”

Emine Erdoğan: “Geleceğin dünyası kadın eli değmeden kurulamaz”

Etkinliğin onur konuğu ve ana konuşmacısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan oldu. Zirvede emeği geçen herkese teşekkür eden Emine Erdoğan, “Halkbank’ın kadınlarımıza açtığı her tür imkân umutlarımızı artırıyor” dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğin dünyası kadın eli değmeden kurulamaz. Bugün bu zirvede yer alan tüm kadınlarımız, yolumuzu aydınlatan birer kutup yıldızıdır. Hayat yolunu çizme arayışındaki genç kızlarımız için yol göstericidir. Kendine yeni bir alan açma gayretinde olan tüm kadınlar için güven tazeleyicisidir. Kadınlar birbirini destekleyip güç birliği yaptıkça, her zamankinden daha güçlü bir toplum olacağımıza inancım tamdır. Kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Dolayısıyla daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için, kadınları iş başına davet ediyorum. Güçlü Türkiye’nin ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğuna yürekten inanıyorum.“