Halkbank'tan kadın kooperatiflerine özel destek paketi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketi kurguladıklarını açıkladı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada Osman Arslan, "Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel kurgulanan destek paketimizle, finansmana erişimde zorluk yaşayan kooperatiflerin önünü açmayı hedeflemekteyiz. Destek paketimizle; ortaklarının en az yüzde 50’si kadın olan veya hisselerinin yüzde 50’si kadın ortaklara ait olan kooperatifleri hedeflemekteyiz" dedi.

Arslan, "Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı’nın kadın olmasını şart koşmaktayız. Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL’ye kadar destek sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Arslan, bu etkinlikte Güneydoğu Anadolu’daki 9 ilden seçilen ve Kadın Girişimci kredisi onaylanan 9 girişimciye, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim edeceklerini söyledi.