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  3. Halkbank'tan kredi faizi açıklaması: 2 puan indirim söz konusu değil
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Halkbank'tan kredi faizi açıklaması: 2 puan indirim söz konusu değil

Halkbank'tan yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredi faizlerine yansımaları yakından izleniyor.

Kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği beklenirken, Halbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar kredi faizinde 2 puanlık indirime gidileceğini bildirmişti.