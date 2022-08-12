Halkbank'tan yılın ilk yarısında 4,6 milyar liralık net kar

Halkbank açıklamasına göre, yılın ilk yarısı sonunda toplam kredilerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916,6 milyar TL’ye taşıyan banka, toplam mevduatını yüzde 47,3 artışla 747,1 milyar TL seviyesine ulaştırdı.

KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü bu dönemde yüzde 52,1 artarak 1 trilyon 90 milyar TL oldu. KOBİ kredilerinde Halkbank’ın pazar payı yüzde 18 oldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın yılın ilk yarısında 4,6 milyar TL net kâr elde ettiğini belirterek, bankanın bu dönem sonunda tarihi bir eşiği geçerek aktif büyüklüğünü 1 trilyon TL’nin üzerine taşıdığını belirtti.

Arslan, Türkiye ekonomisi kamu mali disiplini ile ticari hayattaki canlılığın bir arada sürdüğü dengeli yapısını korumakta olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kamu öncülüğünde yatırım ortamını iyileştirici politika adımları sayesinde, AB ve ABD’deki resesyon riski ile Rusya-Ukrayna kriziyle tetiklenen küresel enflasyonunun etkileri sınırlanarak, yüksek katma değerli üretime ve istihdama büyük katkı verilmektedir. İhracatçı işletmelerimizin, değişmekte olan küresel tedarik zinciri içinde ticari anlamda yeni fırsatlar buldukları bu dönemde bankamız, girişimcilere, yatırımcılara, esnaf-sanatkâra ve KOBİ’lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir."

"Yılın ilk 6 ayında kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleşti"

Arslan, Halkbank’ın geleneksel misyonu olarak sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lere yönelik kredi kullandırımlarının bu dönemde daha da arttığını vurguladı.

Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, kredi kullanan esnaf sayısında yüzde 52, kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleştiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 79,9 milyar TL’ye ulaşan bankamızın esnaf kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısı sonunda 90,6 milyar TL’ye yükselirken, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayımız da 1,1 milyon olmuştur. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payının yüzde 50 olarak gerçekleştiği bu dönemde Halkbank, KOBİ kredilerinde Türkiye’nin lider bankası olmaya devam etmiştir."