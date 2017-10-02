Hammond: Brexit belirsizliği ortadan kaldırılmalı

02 Ekim 2017

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hiç kimsenin İngiltere ekonomisinin Brexit tarafından bozulduğunu, altüst edildiğini görmeyi istemediğini belirterek, hükümetin AB'den ayrılma müzakerelerinin yol açtığı belirsizliği bir an önce ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Hammond, "Benim görevim ekonomiyi korumak. Hiç kimse takip edilen sürecin ekonomiyi altüst ettiğini görmek istemiyor. Ekonomimiz üzerindeki belirsizlik bulutunu kaldırmamız gerekli" diye konuştu.

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği'ndan ayrılma planlarını ne kadar çabut netleştirirse, ekonominin o kadar çabuk yeniden büyümeye başlayacağını savunan Hammond, "Ekonominin önünde kısa vadeli zorluklar ve Brexit müzakere sürecinin yarattığı belirsizlikler var. Bunları ne kadar çabuk netleştirirsek, o kadar çabuk ilerler, işletmeler ve insanlara gelecek konusunda daha fazla netlik sağlarız" dedi.

Hammond, ihtiyaç duyulan netliğin sağlanamaması halinde, işletmelerin planlarını en kötü serayoya göre yapacaklarına işaret etti.