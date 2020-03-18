Hangi şirketlerin nakdi yüksek?
Her kriz döneminde nakde dönüş salgını da yaşanır. ‘Nakit kraldır’ lafı bir kez daha tüm piyasalara hakim olur. İşte öyle bir dönemden geçiyoruz ve nakdi kısa vadeli borçlarına göre yüksek olan şirketler de bugünlerin ‘kral’ları.
Şebnem TURHAN
Malum, küresel ekonomi koronavirüs yüzünden zor günlerden geçiyor. Her sektörü olumsuz etkileyen bu salgın Türkiye piyasalarında da oldukça etkili. Bu durum küresel piyasalarda nakde dönme eğilimini arttırdı. Her kriz döneminde öne çıkan ‘nakit kraldır’ anlayışı bu salgında da kendini gösteriyor. İşte bu dönemde borcuna göre nakdi yüksek olan firmalar da bir nevi ‘kral’ durumunda.
Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı’nın hazırladığı nakit oranı tablosunda Verusaturk Girişim yüzde 36 bin 448 nakit oranı ile dikkat çekiyor. Nakit oranı şirketin nakdinin kısa vadeli borçlarına oranı olarak hesaplanıyor ve yüzde 20’nin üzerinde olması tercih ediliyor. Şirketlerin alacaklarını tahsil edememesi veya para girişinin durması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçen nakit oranı da şirketlerin durumunu göstermesi bakımından önemli.
En yüksek oranlarda kimler var?
Verusaturk’ü Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Holding yüzde 7 bin 671 nakit oranı ile takip ediyor. Koza Altın ve Papilion Savunma sırasıyla yüzde bin 97 ve yüzde 890 nakit oranı ile güçlü mesaj veren şirketlerden. Nakit oranı yüksek şirketlerde özellikle bir sektör öne çıkmazken oranı yüzde 20’nin altında bulunan şirketler arasında yüzde 19 ile Ak Enerji, yüzde 17 ile Carrefoursa, yüzde 16 ile Bim, yine yüzde 16 ile Vestel yer alıyor. Son yılların gözde şirketlerinden Katmerciler’in de nakit oranı yüzde 15.
Nakit oranı yüzde 1 olan şirketler arasında Trabzon Limanı, Çemaş Döküm, Doğtaş Kelebek, Makine Takım Endüstrisi, Tek Art Turizm ve Utopya Turizm bulunuyor.
Bazı borsa şirketlerinin nakit oranları (%)
Verusaturk Girişim 36.448
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Holding 7.671
Borusan Yatırım ve Pazarlama 1.647
Marmaris Altınyunus 1.551
Koza Altın 1.097
Papilion Savunma 890
Kuştur Kuşadası Turizm 786
Link Bilgisayar 700
Bantaş 486
Federal Mogul İzmit Piston 481
Sodaş Sodyum 416
Van Et Gıda 399
Sumaş Suni Tahta 378
Ceo Event Medya 314
MilPa Pazarlama 251
Verusa Holding 243
Cemtaş Çelik 224
Sanko Pazarlama 190
Eczacıbaşı İlaç 188
Mardin Çimento 175
RTA Laboratuvar 159
Soda Sanayi 151
Alkim Kağıt 148
Kafein Yazılım 148
Ege Endüstri 144
Alkim 134
Adana Çimento 125
Kartonsan 119
Metal Gayrimenkul 117
Doğan Holding 116
Ulaşlar Turizm 114
Erdemir 112
Gediz Ambalaj 109
Konya Çimento 108
Enka Şirketler 105
Trakya Cam 103
Şişecam 102
Pegasus 88
Metemtur 86
Turcas Petrol 86
Doğan Burda 81
Turkcell 81
Bosch Fren 80
Coca Cola 80
Alako 79
Petkim 79
Rhea Girişim 76
Ülker 75
Bursa Çimento 70
Nuh Çimento 70
Alcatel 69
Türk Traktör 68
Erbosan 67
Plastikkart 67
Tav Havalimanları 65
Koç Holding 64
Logo Yazılım 63
Lüks Kadife 63
Tekfen İnşaat 62
Jantsa 61
Anadolu Efes 61
Net Holding 61
Smartiks Yazılım 61
Yükselen Çelik 57
Gentaş Metal 53
Acıpayam Selüloz 52
Alarko Holding 52
Anadolu Cam 50
Karel Elektronik 50
Hektaş 49
Orge Elektrik 48
Bizim Toptan 47
Arçelik 47
GSD Holding 46
Tofaş 46
Aselsan 45
Aygaz 45
Banvit 45
Klimasan Klima 44
Anadolu Grubu Holding 42
Bağfaş 42
Türk Prysmian Kablo 42
Arsan Tekstil 41
Deva İlaç 41
Sönmez Pamuklu 40
Ünye Çimento 39
Kristal Kola 38
Polisan Holding 38
Tüpraş 38
Ford Otosan 37
Yayla Eneji 37
Demisaş Döküm 36
Bilici Yatırım 36
Türk Telekom 36
Türk Hava Yolları 35
Brisa 34
Taze Kuru Gıda 34
İhlas Gazetecilik 33
Borusan 33
Ege Profil 33
Fonet Bilgi 32
Aksa 31
Migros 31
Tuborg 31
Derüks Deri 30
Global Yatırım Holding 30
İş Yatırım 30
Gedik Yatıım 29
Armada 28
Beyaz Filo 28
Kordsa 28
Mavi Jeans 28
Escom Bilgisayar 27
Seyitler Kimya 27
Başkent Çimento 27
Çimentaş 27
Kron Telekomünikasyon 27
Bomonti Elektrik 26
Marshall 26
Berkosan 26
Çelebi 25
Altunyunus Çeşme 24
Yataş 24
Pınar Et 23
Akçansa 23
Bak Ambalaj 23
Bolu Çimento 22
Akdeniz Yapı 22
Formet Çelik Kapı 21
Doğuş Otomobil 21
Otokar 21
Selçuk Ecza Deposu 21
Selçuk Gıda 21
Çimsa 20
Reysaş Lojistik 20
Ak Enerji 19
Arena Bilgisayar 19
İhlas Yayın Holding 19
Uludağ Un 19
Denizli Cam 18
Naturel Enerji 18
Safkar Soğutma 18
Bera Holding 17
Carrefoursa 17
ARD Bilişim 16
Nigbaş 16
Petrokent Turizm 16
Anadolu Isuzu 16
BİM 16
İndeks Bilgisayar 16
Medical Park 16
Netaş 16
Vestel 16
Ege Seramik 15
Karsu 15
Katmerciler 15
Aksu Enerji 14
Dgate Bilgisayar 14
Anel Enerji 14
Çuhadaroğlu Metal 14
Batı Söke Çimento 12
Akın Tekstil 12
Batıçim 12
Döktaş Dökümcülük 12
Park Elektrik 12
Eminiş 11
Ege Gübre 11
Gersan Elektrik 11
İzmir Fırça Sanayi 11
İzmir Demir Çelik 11
Kütahya Porselen 11
Global Menkul Değerler 10
Hürriyet Gazetecilik 10
Şok Marketler 10
Yonga Mobilya 10
Zorlu Enerji 10
Desa 9
Çelik Halat 9
Ege Plastik 9
Mazhar Zorlu Holding 9
Sekuro Plastik 9
Adel Kalemcilik 8
Kent Gıda 8
Çimbeton 8
Sabancı Holding 8
Burçelik 7
Kardemir 7
Sarkuysan Elektrolitik 7
Söktaş 7
Tümosan 7
Bossa 6
Enerjisa 6
Hateks 6
Burçelik Vana 5
Goodyear 5
Avod Gıda 5
Dyo Boya 5
Gübre Fabrikaları 5
İhlas Holding 5
Vakko 5
Yünsa 5
Derimod 4
Özbal Çelik Boru 4
Tat Gıda 4
Vestel Beyaz Eşya 4
Aksa Enerji 4
Ayen Enerji 4
Dardanel 4
Lokman Hekim 4
Menderes Tekstil 4
Rodrigo Tekstil 4
Despec Bilgisayar 3
Flap Kongre Toplantı 3
Pınar Süt 3
Teknosa 3
Viking 3
Yibitaş 3
Frigo Pak Gıda 3
Göltaş 3
İhlas Ev Aletleri 3
İntema İnşaat 3
İttifak Holding 3
Karsan 3
Parsan 3
SASA 3
Afyon Çimento 2
Doğusan Boru 2
Ersu 2
İsdemir 2
Kaplamin Ambalaj 2
Metro Holding 2
Pınar Su 2
Sönmez Filament 2
Tire Kutsan Kağıt 2
Uzertaş Boya 2
Aslan Çimento 2
Emek Elektrik 2
Kerevitaş 2
Olmuksan 2
Penguen Gıda 2
Senkron Güvenlik 2
Konfurut Gıda 1
Trabzon Liman 1
Çemaş Döküm 1
Doğtaş Kelebek 1
Etiler Gıda 1
Makine Takım Endüstrisi 1
Odaş 1
Tek Art Turizm 1
Utopya Turizm 1
(Nakit ve Benzerleri/ Kısa Vadeli Borçlar, %20 ve üzerinde olması tercih edilir)
Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.