Hangi şirketlerin nakdi yüksek?

18 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Malum, küresel ekonomi koronavirüs yüzünden zor günlerden geçiyor. Her sektörü olumsuz etkileyen bu salgın Türkiye piyasalarında da oldukça etkili. Bu durum küresel piyasalarda nakde dönme eğilimini arttırdı. Her kriz döneminde öne çıkan ‘nakit kraldır’ anlayışı bu salgında da kendini gösteriyor. İşte bu dönemde borcuna göre nakdi yüksek olan firmalar da bir nevi ‘kral’ durumunda.

Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı’nın hazırladığı nakit oranı tablosunda Verusaturk Girişim yüzde 36 bin 448 nakit oranı ile dikkat çekiyor. Nakit oranı şirketin nakdinin kısa vadeli borçlarına oranı olarak hesaplanıyor ve yüzde 20’nin üzerinde olması tercih ediliyor. Şirketlerin alacaklarını tahsil edememesi veya para girişinin durması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçen nakit oranı da şirketlerin durumunu göstermesi bakımından önemli.

En yüksek oranlarda kimler var?

Verusaturk’ü Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Holding yüzde 7 bin 671 nakit oranı ile takip ediyor. Koza Altın ve Papilion Savunma sırasıyla yüzde bin 97 ve yüzde 890 nakit oranı ile güçlü mesaj veren şirketlerden. Nakit oranı yüksek şirketlerde özellikle bir sektör öne çıkmazken oranı yüzde 20’nin altında bulunan şirketler arasında yüzde 19 ile Ak Enerji, yüzde 17 ile Carrefoursa, yüzde 16 ile Bim, yine yüzde 16 ile Vestel yer alıyor. Son yılların gözde şirketlerinden Katmerciler’in de nakit oranı yüzde 15.

Nakit oranı yüzde 1 olan şirketler arasında Trabzon Limanı, Çemaş Döküm, Doğtaş Kelebek, Makine Takım Endüstrisi, Tek Art Turizm ve Utopya Turizm bulunuyor.

Bazı borsa şirketlerinin nakit oranları (%)

Verusaturk Girişim 36.448

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Holding 7.671

Borusan Yatırım ve Pazarlama 1.647

Marmaris Altınyunus 1.551

Koza Altın 1.097

Papilion Savunma 890

Kuştur Kuşadası Turizm 786

Link Bilgisayar 700

Bantaş 486

Federal Mogul İzmit Piston 481

Sodaş Sodyum 416

Van Et Gıda 399

Sumaş Suni Tahta 378

Ceo Event Medya 314

MilPa Pazarlama 251

Verusa Holding 243

Cemtaş Çelik 224

Sanko Pazarlama 190

Eczacıbaşı İlaç 188

Mardin Çimento 175

RTA Laboratuvar 159

Soda Sanayi 151

Alkim Kağıt 148

Kafein Yazılım 148

Ege Endüstri 144

Alkim 134

Adana Çimento 125

Kartonsan 119

Metal Gayrimenkul 117

Doğan Holding 116

Ulaşlar Turizm 114

Erdemir 112

Gediz Ambalaj 109

Konya Çimento 108

Enka Şirketler 105

Trakya Cam 103

Şişecam 102

Pegasus 88

Metemtur 86

Turcas Petrol 86

Doğan Burda 81

Turkcell 81

Bosch Fren 80

Coca Cola 80

Alako 79

Petkim 79

Rhea Girişim 76

Ülker 75

Bursa Çimento 70

Nuh Çimento 70

Alcatel 69

Türk Traktör 68

Erbosan 67

Plastikkart 67

Tav Havalimanları 65

Koç Holding 64

Logo Yazılım 63

Lüks Kadife 63

Tekfen İnşaat 62

Jantsa 61

Anadolu Efes 61

Net Holding 61

Smartiks Yazılım 61

Yükselen Çelik 57

Gentaş Metal 53

Acıpayam Selüloz 52

Alarko Holding 52

Anadolu Cam 50

Karel Elektronik 50

Hektaş 49

Orge Elektrik 48

Bizim Toptan 47

Arçelik 47

GSD Holding 46

Tofaş 46

Aselsan 45

Aygaz 45

Banvit 45

Klimasan Klima 44

Anadolu Grubu Holding 42

Bağfaş 42

Türk Prysmian Kablo 42

Arsan Tekstil 41

Deva İlaç 41

Sönmez Pamuklu 40

Ünye Çimento 39

Kristal Kola 38

Polisan Holding 38

Tüpraş 38

Ford Otosan 37

Yayla Eneji 37

Demisaş Döküm 36

Bilici Yatırım 36

Türk Telekom 36

Türk Hava Yolları 35

Brisa 34

Taze Kuru Gıda 34

İhlas Gazetecilik 33

Borusan 33

Ege Profil 33

Fonet Bilgi 32

Aksa 31

Migros 31

Tuborg 31

Derüks Deri 30

Global Yatırım Holding 30

İş Yatırım 30

Gedik Yatıım 29

Armada 28

Beyaz Filo 28

Kordsa 28

Mavi Jeans 28

Escom Bilgisayar 27

Seyitler Kimya 27

Başkent Çimento 27

Çimentaş 27

Kron Telekomünikasyon 27

Bomonti Elektrik 26

Marshall 26

Berkosan 26

Çelebi 25

Altunyunus Çeşme 24

Yataş 24

Pınar Et 23

Akçansa 23

Bak Ambalaj 23

Bolu Çimento 22

Akdeniz Yapı 22

Formet Çelik Kapı 21

Doğuş Otomobil 21

Otokar 21

Selçuk Ecza Deposu 21

Selçuk Gıda 21

Çimsa 20

Reysaş Lojistik 20

Ak Enerji 19

Arena Bilgisayar 19

İhlas Yayın Holding 19

Uludağ Un 19

Denizli Cam 18

Naturel Enerji 18

Safkar Soğutma 18

Bera Holding 17

Carrefoursa 17

ARD Bilişim 16

Nigbaş 16

Petrokent Turizm 16

Anadolu Isuzu 16

BİM 16

İndeks Bilgisayar 16

Medical Park 16

Netaş 16

Vestel 16

Ege Seramik 15

Karsu 15

Katmerciler 15

Aksu Enerji 14

Dgate Bilgisayar 14

Anel Enerji 14

Çuhadaroğlu Metal 14

Batı Söke Çimento 12

Akın Tekstil 12

Batıçim 12

Döktaş Dökümcülük 12

Park Elektrik 12

Eminiş 11

Ege Gübre 11

Gersan Elektrik 11

İzmir Fırça Sanayi 11

İzmir Demir Çelik 11

Kütahya Porselen 11

Global Menkul Değerler 10

Hürriyet Gazetecilik 10

Şok Marketler 10

Yonga Mobilya 10

Zorlu Enerji 10

Desa 9

Çelik Halat 9

Ege Plastik 9

Mazhar Zorlu Holding 9

Sekuro Plastik 9

Adel Kalemcilik 8

Kent Gıda 8

Çimbeton 8

Sabancı Holding 8

Burçelik 7

Kardemir 7

Sarkuysan Elektrolitik 7

Söktaş 7

Tümosan 7

Bossa 6

Enerjisa 6

Hateks 6

Burçelik Vana 5

Goodyear 5

Avod Gıda 5

Dyo Boya 5

Gübre Fabrikaları 5

İhlas Holding 5

Vakko 5

Yünsa 5

Derimod 4

Özbal Çelik Boru 4

Tat Gıda 4

Vestel Beyaz Eşya 4

Aksa Enerji 4

Ayen Enerji 4

Dardanel 4

Lokman Hekim 4

Menderes Tekstil 4

Rodrigo Tekstil 4

Despec Bilgisayar 3

Flap Kongre Toplantı 3

Pınar Süt 3

Teknosa 3

Viking 3

Yibitaş 3

Frigo Pak Gıda 3

Göltaş 3

İhlas Ev Aletleri 3

İntema İnşaat 3

İttifak Holding 3

Karsan 3

Parsan 3

SASA 3

Afyon Çimento 2

Doğusan Boru 2

Ersu 2

İsdemir 2

Kaplamin Ambalaj 2

Metro Holding 2

Pınar Su 2

Sönmez Filament 2

Tire Kutsan Kağıt 2

Uzertaş Boya 2

Aslan Çimento 2

Emek Elektrik 2

Kerevitaş 2

Olmuksan 2

Penguen Gıda 2

Senkron Güvenlik 2

Konfurut Gıda 1

Trabzon Liman 1

Çemaş Döküm 1

Doğtaş Kelebek 1

Etiler Gıda 1

Makine Takım Endüstrisi 1

Odaş 1

Tek Art Turizm 1

Utopya Turizm 1

(Nakit ve Benzerleri/ Kısa Vadeli Borçlar, %20 ve üzerinde olması tercih edilir)

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.