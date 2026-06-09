Hareket Proje küresel listede yirmi beşinci sıraya yükseldi

Hareket Proje, ağır kaldırma ve taşımacılık sektöründe dünyanın en saygın yayınlarından biri olan International Cranes and Specialized Transport Magazine tarafından hazırlanan IC100 listesindeki konumunu güçlendirdi.

Şirket, küresel ölçekte en büyük ve en prestijli vinç firmalarının sıralandığı bu önemli listede üst sıralara tırmandı. Şirket yönetimi tarafından dokuz Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan özel durum açıklaması, sektördeki büyüme ivmesini rakamlarla ortaya koydu. Küresel lojistik ve mühendislik pazarının yakından takip ettiği bu endeks, şirketlerin makine parkı büyüklüklerini ve kapasitelerini doğrudan yansıtıyor.

Açıklanan resmi verilere göre şirket, sahip olduğu 422 bin 159 tonluk toplam kaldırma kapasitesi ile uluslararası arenada dikkat çekici bir operasyonel performans sergiledi. Küresel sıralamada bir önceki döneme göre dört basamak yukarı çıkan Hareket Proje, dünya genelinde yirmi beşinci sırada yer aldı. Bu gelişme şirketin uluslararası pazar payını artırma ve rekabet gücünü yükseltme hedefleri doğrultusunda önemli bir eşik olarak kayıtlara geçti.

Hareket Proje Avrupa ve Ortadoğu pazarında konumunu sağlamlaştırdı

Şirketin endeks üzerindeki sıralama yükselişi sadece küresel çapta değil, bölgesel pazarlardaki konumlandırmasında da kendini gösterdi. Kamuya açıklanan verilere göre firma, Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren vinç ve ağır taşımacılık şirketleri arasında altıncı sıraya yerleşti. Ortadoğu pazarında ise sektörün en büyük ikinci oyuncusu unvanını elde ederek bölgesel varlığını kanıtladı.

Türkiye pazarındaki operasyonlarına da değinilen bildirime göre şirket, yurt içindeki birincilik ve lider konumunu korumaya devam etti. Şirketin resmi bildiriminde bu operasyonel başarının arkasındaki temel dinamiklere de yer verildi. Stratejik yatırımların sürdürülmesi, halihazırda var olan güçlü ekipman parkı ve sürdürülebilir büyüme performansı bu istikrarlı yükselişin ana itici güçleri olarak açıklandı.