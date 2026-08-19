Hareket Proje’de satış büyüdü, kâr arttı

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Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği'nin (HRKET) 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. Şirketin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 3 milyar 472 milyon TL'ye yükseldi.

Brüt kâr yüzde 36,6 artışla 766,1 milyon TL olurken, brüt kâr marjı yüzde 19,3'ten yüzde 22,1'e çıktı. Buna karşılık artan faaliyet giderlerinin etkisiyle esas faaliyet kârı yüzde 38,8 gerileyerek 62,9 milyon TL oldu.

Ana ortaklık kârı 204,7 milyon TL oldu

Şirketin ana ortaklık paylarına düşen ilk yarı net kârı 38,1 milyon TL'den 204,7 milyon TL'ye yükseldi. Kontrol gücü olmayan paylar dahil toplam dönem kârı ise 292,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net kârdaki yükselişte finansman giderlerinin 859,8 milyon TL'den 362 milyon TL'ye gerilemesi ve net parasal pozisyon kazancının 223,4 milyon TL'den 644,1 milyon TL'ye çıkması etkili oldu.

İkinci çeyrekte zarar devam etti

Nisan-haziran döneminde şirketin satışları yıllık bazda sınırlı düşüşle 1 milyar 737,5 milyon TL olurken brüt kârı 382,5 milyon TL'ye yükseldi. Ancak ikinci çeyrekte esas faaliyet kârı 703 bin TL ile sınırlı kaldı.

İkinci çeyreğin toplam dönem kârı 79,6 milyon TL olurken, kontrol gücü olmayan payların etkisiyle ana ortaklık paylarında 51,6 milyon TL zarar kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ana ortaklık zararı 74,8 milyon TL düzeyindeydi.

Hareket Proje'nin toplam finansal yükümlülükleri yıl sonundaki 7,59 milyar TL'den 6,80 milyar TL'ye gerilerken, nakit ve nakit benzerleri 501,7 milyon TL'den 223 milyon TL'ye düştü. Şirketin işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı ise ilk yarıda 1,61 milyar TL'ye ulaştı.

Bilanço rakamları şirketin 30 Haziran 2026 tarihli sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına dayanıyor. Ana ortaklık kârı, ikinci çeyrek sonucu, satışlar ve faaliyet kalemleri raporun kâr-zarar tablosunda; borç ve nakit rakamları ise finansal durum ve nakit akış tablolarında yer alıyor.