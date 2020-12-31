Hazine, 10 yıllık tahvil ihalelerine devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 114,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 97 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 114,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 97 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Ocak, şubat ve mart aylarında birer kez 10 yıl vadeli tahvil ihalesi planlanıyor.