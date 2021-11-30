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Hazine, 104,8 milyar TL iç borçlanma planlıyor

Hazine,, Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde 104,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2021-Şubat 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.