Hazine 11 milyar lira borçlandı

09 Temmuz 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede piyasaya 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,6 ve bileşik faiz yüzde 22,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 756,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 556,5 lira, net satış 529,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 935 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 460 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 18,5, bileşik faiz yüzde 19,35 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 3 milyar 687 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 610 milyon lira, net satış 2 milyar 814,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 760 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 973,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Son ihalede ise 6 yıl (2219 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,68 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 312 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 277,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 805 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 116 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 780 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA