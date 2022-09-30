Hazine 117 milyar lira iç borçlanma planlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 117 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 117,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 117 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 117,2 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın ekim-aralık dönemi iç borçlanma stratejisinde, ekimde 61,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 61,8 milyar liralık, kasımda 31,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 31,2 milyar liralık, aralıkta da 24,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 24,2 iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekim ayındaki iç borçlanmanın 53,7 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasım iç borçlanmasının 27,2 milyar lirasının piyasadan, 3,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık ayındaki iç borçlanmanın ise 21 milyar lirasının piyasadan, 3,2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ekimde 71,7 milyar liralık, kasımda 39,4 milyar liralık ve aralıkta da 30,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 24,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.