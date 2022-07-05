Hazine, 14.6 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 4 milyar 685.3 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 9 milyar 450 milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 14 milyar 630.3 milyon TL 'ye ulaştı.

Sabit kuponlu tahvil ihalesi

9 Haziran 2027 itfa tarihli, 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,10 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 3 milyar 480.3 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 5 milyar 99 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 289 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 10.565 TL, ortalama fiyat 105.830 TL, ortalama basit faiz 18.70 yüzde, ortalama bileşik faiz 19.57yüzde oldu.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi

11 Şubat 2032 itfa tarihli, 10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 0,00 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 1 milyar 204.5 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 199.1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 831.1 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 142.684 TL, ortalama fiyat 144.923 TL, basit reel faiz -0.67yüzde, reel bileşik faiz yüzde -0.67 oldu.