Hazine, 16,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL cinsinden 10 Yıl (3.514 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 6 milyar 874,9 milyon TL satış yaptı.

İhale öncesi yapılan 9,4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 16 milyar 274,9 milyon TL'ye ulaştı.

Nominal 5 milyar 391,0 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 4 milyar 65,0 milyon TL oldu.

Tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 11,03, ortalama yüzde 11,27, en yüksek yüzde 11,46 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 10,97 olarak gerçekleşti. Bir önceki 10 yıllık tahvil ihalesinde ortalama faiz yüzde 16,79 seviyesinde oluşmuştu.

Tahvilin minimum fiyatı 167.640 TL, ortalama fiyatı 169.124 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 14 Eylül 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 28 Nisan 2032 tarihinde olacak.