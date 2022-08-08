Hazine 17,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 5 yıl (1.764 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 8 milyar 160,9 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 17 milyar 160,9 milyon TL'ye ulaştı.

Nominal 10 milyar 70 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 7 milyar 160,9 milyon TL oldu.

6 ayda bir yüzde 10,10 kupon ödemeli tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 16,70, ortalama yüzde 17,51, en yüksek yüzde 17,79 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 16,814 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 113.093 TL, ortalama fiyatı 113.980 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 9 Haziran 2027 tarihinde olacak.