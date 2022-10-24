Hazine, 17.7 milyar lira borçlandı

DÜNYA

Hazine, dünkü tahvil ihalesinde yüzde 10,76 ortalama bileşik faizle 17 milyar 703.5 milyon TL borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 26 Ekim 2022 ve itfa tarihi 13 Ekim 2032 olan 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 5 milyar 203.5 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 12 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflerle (rot) satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dünkü toplam satış tutarı 17 milyar 703.5 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 6 milyar 752 milyon, nominal satış 5 milyar 231 milyon TL ortalama minimum fiyat 96.886 TL, ortalama fiyat 99.475 TL, ortalama basit faiz yüzde 10,49, ortalama bileşik faiz yüzde 10,76 olarak gerçekleşti. Dün 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 11 seviyesini aştı.

Hazine ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına toplam 12 milyar 500 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere net satış yaptı. 13.10.2032 itfa tarihli ihale öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 11 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 17 milyar 27 milyon TL oldu.

Bugünkü iki ihaleyle tamamlanacak

Bugün de Hazine 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesini gerçekleştirerek ekim ayı borçlanma programını tamamlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayında 61.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 61.8 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlamıştı.

Hazine programına göre kasım ayında toplam 31.2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 31.2 milyar TL’lik iç borçlanma aralık ayında da toplam 24.2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 24.2 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı öngördü.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül sonu itibarıyla merkezi yönetim borç stoku 3 trilyon 674,7 milyar TL, Hazine alacak stoku ise 20.5 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 1 trilyon 259,7 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2 trilyon 415 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Bakanlığın açıklamasına göre Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay ise 9 milyar TL ile Mahalli İdarelere ait oldu. Aynı dönemde Hazine alacaklarından toplam 4.6 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.