Hazine 1,84 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 421,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 400 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 1 milyar 821,4 milyon TL'ye ulaştı. Hazine, dün de iki ihalede 8,7 milyar lira borçlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay (371 Gün) vadeli kuponsuz ve 6 Yıl (2.352 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Kuponsuz ihalede satışların net satış 568,5 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 677,0 milyon TL olurken, teklif 1 milyar 927,1 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,17, ortalama yüzde 18,70, en yüksek yüzde 18,94 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,73 seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 83.798 TL, ortalama fiyatı 83.967 TL olarak gerçekleşti.

Değişken Faizli İhalede net satı 826 milyon lira

Değişken faizli İhalede net satış 852,9 , milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 896,0 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler tahvil ihalesinde 1 milyar 596,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 9,00, ortalama yüzde 9,10, en yüksek yüzde 9,18 seviyesinde oldu.

Tahvilin minimum fiyatı 94.639 TL, ortalama fiyatı 95.185 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 9 Haziran 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 17 Kasım 2027'de yapılacak.