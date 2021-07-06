Hazine, 1,92 milyar TL'lik tahvili geri aldı, 1,93 TL tahvil sattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde yakın vadeli tahvilde nominal 1 milyar 920,6, milyon TL geri alım yaparken, yerine uzun vadeli net 1 milyar 934,3, milyon TL değerinde tahvil verdi.

Hazine düzenlediği değişim ihalesiyle, 29 Eylül 2021 itfalı sabit kuponlu tahvil için geri alım yaparken, 19 Ağustos 2026 itfalı TLREF'e endeksli tahvil sattı.

5 Yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvile satışların nominal tutarı1,95 milyar TL oldu. İhaleye 2,3 milyar TL teklif geldi.

İhalede dönemsel ortalama faiz yüzde 5,04 oldu.

Tahvilde en düşük fiyat 98.875 TL, ortalama fiyat 99.193 TL olarak belirlendi.