Hazine, 2 günde 18,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki günde düzenlediği 4 ihalenin ardından piyasa yapıcı bankalara 3 ihalede toplam net 1 milyar 590,1 milyon TL opsiyonlu satış yaptı.



Hazine pazartesi günü 2 yıl (672 Gün) ve 5 yıl (1.729 Gün) vadeli sabit kuponlu, dün 7 yıl (2.506 Gün) vadeli değişken faizli ve 10 Yıl(3.598 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.



Piyasa yapıcılara 2 yıllık tahvilde nominal 236,0 milyon TL, net 238,6 milyon TL, 5 yıllık tahvilde nominal 252,6 milyon TL, net 256,9 milyon TL, 10 yıllık tahvilde nominal 1 milyar 147,8 milyon TL, net 1 milyar 94,6 milyon TL ek satış gerçekleştirildi. Değişken faizli tahvilde ek satış yapılmadı.



Hazine, 4 ihalede ROT satışlarla birlikte toplam 16 milyar 749,8 milyon TL net satış yapmıştı. Bugünkü ek satış ile birlikte toplam satış tutarı 18 milyar 339,9 milyon TL'ye ulaştı.