Hazine, 2 milyar TL borçlandı

Hazine, TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde ROT dahil 1,97 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 10 Yıl (3.640 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net 918 milyon TL satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi yapılan 1 milyar 50 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 968 milyon TL'ye ulaştı. İhalede satışların nominal tutarı 866 milyon TL oldu.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -0,59 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -0,99, ortalama yüzde -0,58, en yüksek yüzde -0,45 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 104.610 TL, ortalama fiyat 106.040 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilen tahvilin valörü 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 4 Ağustos 2032 tarihinde yapılacak.