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Hazine, 2021 vadeli tahvil ihracı için 3 bankayı yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için bankalara yetki verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı için yetkilendirdiği bankaları açıkladı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verdi.

 