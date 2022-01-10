Hazine, 2022'nin iki ihalesini bugün düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk ihalelerini gerçekleştirecek. Hazine, 12 aylık kuponsuz tahvili ilk kez piyasaya sunarken, 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 ay (378 Gün) vadeli kuponsuz tahvil ilk kez ihraç edilecek. 12 Ocak 2022 valörlü tahvilin itfa tarihi 25 Ocak 2023 olarak belirlendi.

Hazine'nin ikinci ihalesi 5 yıl (1.694 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvl ihalesi olacak. 12 Ocak 2022 valörlü, 2 Eylül 2026 itfa tarihli yeniden ihraç edilen tahvil, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli olacak.