Hazine 2024 vadeli eurobond için 3 kuruluşu yetkilendirdi
Hazine 2024 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracı için Goldman, HSBC ve JPMorgan'ı yetkilendirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre bakanlık, 2024 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracı için Goldman, HSBC ve JPMorgan'ı yetkilendirdi.
Açıklamanın metni şu şekilde:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki vermiştir."