Hazine 2027 vadeli tahville 2 milyar dolar borçlandı

Hazine, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki vermişti.

Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile Şubat ayında gerçekleştirmişti. Bakanlık 2022'de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyordu.