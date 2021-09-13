Hazine, 2,25 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2028 ve 2033 vadeli dolar cinsi çift dilim eurobond ihracı 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamlandı.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre, 2028 vadeli ihraçta ilk getiri beklentisi %5.95'ten %5.75'e revize edilmişti. İhraçta nihai getiri %5.7 olurken borçlanma 750 milyon dolar oldu.

İhraçlardan 2033 vadelide ise yaklaşık %6.75 olarak açıklanan ilk getiri beklentisi %6.55'e revize edilmişti. İhraçta nihai getiri %6.5 oldu. Hazine bu ihraçla 1.5 milyar dolar borçlandı.

Hazine yılbaşından beri yaklaşık 10 milyar dolar ile 2021 hedefini de bu ihraçlarla tamamlamış olacak.

Hazine geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından 8.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu tutar Hazine'nin 9 milyar dolar olarak açıkladığı tahmine yakın gerçekleşti. Hazine'nin 2021 tahmini ise 10 milyar dolar seviyesinde.

Hazine bugünkü ihraç öncesi uluslararası piyasalardan yılbaşından beri 6 milyar dolar ve 1.5 milyar euro tutarında borçlanma gerçekleştirmişti. Bugünkü 2.25 milyar dolar ihraçla birlikte toplam borçlanma da 10 milyar dolar oldu.

Hazine yılın ilk ayında çift dilim ihraçla 3.5 milyar dolar, Haziran ayı ortasında sukuk ihracı ile 2.5 milyar dolar ve Haziran ayı sonunda 1.5 milyar euro borçlanmıştı.

İhracı Citi, JPMorgan ve SocGén yönetti.

Tahviller arasında 2028 vadeli yeniden ihraç edilirken 2033 vadeli ise ilk defa ihraç edildi.