Hazine 3 ayda 119,6 milyar lira iç borçlanma planlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat, mart ve nisan aylarında 111,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 119,6 milyar lira iç borçlanma planlıyor.

Bakanlık, şubat-nisan 2021 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında 45 milyar liralık iç borç servisine karşılık 45,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek. Mart ayında 30,2 milyar lira iç borçlanma servisine karşılık 31,2 milyar lira borçlanma; nisan ayında ise 36,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 43 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.