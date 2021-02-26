Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan borçlanma stratejsini duyurdu. Buna göre, Hazine toplam 116,5 milyar TL iç borç servisine karşılık, 128,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.



Hazine, mart ayında ise toplam 29 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL’lik iç borçlanma, Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL’lik iç borçlanma ve Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.