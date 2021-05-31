Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 94,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 96 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Haziran iç borçlanma programı azaltıldı

Haziranda 31,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, temmuzda 53 milyar liralık iç borç servisine karşılık 52 milyar liralık, ağustosta da 10,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 16 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazine'nin mayıs-temmuz dönemine ilişkin stratejisinde haziran ayında 33,8 milyar liralık iç borçlanma planlanmıştı.

16 tahvil ihalesi, 6 doğrudan satış

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının, 1 hazine bonosu ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 42,8 milyar liralık, temmuzda 56,1 milyar liralık, ağustosta da 15,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 19,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.