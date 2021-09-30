Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borç stratejisini açıkladı.

Bakanlığın ekim-aralık dönemi iç borçlanma stratejisinde, ekimde 46,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, kasımda 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık, aralıkta da 20,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekim ayındaki iç borçlanmanın 23,1 milyar lirasının piyasadan, 7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 9,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasım iç borçlanmasının 19 milyar lirasının piyasadan, 3,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık ayındaki iç borçlanmanın ise 17,7 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirası doğrudan satışlardan 2,1 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Ekimde 51,1 milyar liralık, kasımda 29,3 milyar liralık, aralıkta da 23,5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 26,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.