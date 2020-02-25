Hazine 3,1 milyar lira borçlandı

25 Şubat 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 1 milyar 864,7 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,2 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 64,7 milyon TL'ye ulaştı.



İhalede dönemsel bileşik faiz ortalama yüzde 2,50 olurken; en düşük faiz 2,42, en yüksek yüzde 2,53 oldu. Bir önceki ihalede ortalama bileşik dönemsel faiz yüzde 2,46 olmuştu.



Yeniden ihraç edilen tahvilin valörü 26 Şubat 2020 olarak belirlendi.