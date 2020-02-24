Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 359,9 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 259,9 milyon TL'ye ulaştı.



3 milyar 477,5 milyon TL nominal teklifin geldiği i halede satışların nominal tutarı 1 milyar 258,0 milyon TL oldu. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 11,79, ortalama yüzde 11,84, en yüksek yüzde 11,89 olurken basit faiz ortalama yüzde 11,51 seviyesinde geldi.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 26 Şubat 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de olacak.