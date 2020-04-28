Hazine, 3,4 milyar lira borçlandı

28 Nisan 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 2 milyar 83,1 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,3 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 383 milyon TL'ye ulaştı.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 29 Nisan 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de olacak.



Bir önceki 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 11,84 olmuştu.