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Hazine, 3,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3,4 milyar liralık borçlanmaya gitti. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 8,97 olarak gerçekleşti.

Hazine, 3,4 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 2 milyar 83,1 milyon  TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,3 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 383 milyon TL'ye ulaştı.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 29 Nisan 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de olacak.

Bir önceki 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 11,84 olmuştu.

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