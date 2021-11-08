Hazine, 3,8 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesinde 1 milyar 509,5 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İhale öncesi yapılan 2,25 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 759,4 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL cinsinden 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz tahvil ihalesi düzenledi.

İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 794,0 milyon TL olurken, 3 milyar 125,0 milyon TL nominal teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 16,57, ortalama yüzde 17,39, en yüksek yüzde 17,65 oldu. Basit faiz ortalama yüzde 17,50 seviyesinde belirlendi.

İlk kez satılan tahvilin fiyatı minimum 83.944 TL, ortalama 84.140 TL oldu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 10 Kasım 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin geri ödemesi 7 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.