Hazine, 5,25 milyar lira borçlandı, faiz yüzde 26,36

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL cinsinden 2 yıl (679 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 495,5 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 3,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 5 milyar 245,5 milyon TL'ye ulaştı. Nominal 2 milyar 666 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 540 milyon TL oldu.

Tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 26,10, ortalama yüzde 26,36, en yüksek yüzde 26,60 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 24,82 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 96.815 TL, ortalama fiyatı 97.108 TL seviyesinde oluştu.