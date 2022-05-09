Hazine, 6,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL cinsinden 2 Yıl(707 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 1 milyar 57,2 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 5 milyar 125,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 6 milyar 182,2 milyon TL'ye ulaştı.

Nominal 1 milyar 899,0 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 74,0 milyon TL oldu.

Tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 22,83, ortalama yüzde 23,99, en yüksek yüzde 24,20 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 22,70 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 98.162 TL, ortalama fiyatı 98.436 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 17 Nisan 2024 olacak.