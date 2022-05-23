Hazine 7,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 4 Yıl(1.561 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 3 milyar 955,5 milyon TL satış yaptı.

İhale öncesi yapılan 3 milyar 450,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 405,5 milyon TL'ye ulaştı.

Nominal 6 milyar 408,6 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 4 milyar 858,1 milyon TL oldu.

Tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 27,01, ortalama yüzde 27,31, en yüksek yüzde 27,42 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 25,67 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 81.225 TL, ortalama fiyatı 81.420 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 tarihinde olacak.