Hazine, 7,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 9 Yıl (3.451 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net 4 milyar 540,2 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 3,1 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 640,2 milyon TL'ye ulaştı.

İhalede satışların nominal tutarı 3 milyar 293,0 milyon TL oldu. İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 0,00, ortalama yüzde 0,26, en yüksek yüzde 0,44 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 135.805 TL, ortalama fiyat 137.875 TL seviyesinde oluştu.

Yenileden ihraç edilecek 6 ayda bir yüzde 1,50 reel kupon ödemeli tahvilin valörü 15 Aralık 2021 olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 28 Mayıs 2031 tarihinde yapılacak.