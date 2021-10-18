Hazine, 8,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 740,7 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 6,5 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 8 milyar 240,7 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (700 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.911 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 2 milyar 175,0 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 148,3, milyon TL, satışların nominal tutarı 1 milyar 150 milyon TL oldu. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,80, ortalama yüzde 18,93, en yüksek yüzde 19,05 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 18,11 seviyesinde geldi.

Tahvilin 6 ayda bir kupon oranı yüzde 8,60 olarak belirlendi. İhalede minimum 99.673 TL, ortalama 99.849 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 20 Ekim 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 20 Eylül 2023 günü yapılacak.

TLREF'e endeksli tahvilde 2 milyar teklif geldi

TLREF'e endeksli ihalede net satış 592,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 611 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 1 milyar 956 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 4,95, ortalama faiz yüzde

5,19, en yüksek yüzde 5,22 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 96.585 TL, ortalama fiyatı 96.963 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 20

Ekim 2021 Çarşamba olurken, geri ödemesi 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacak.

Tahvilin ilk kupon oranı yüzde 4,95 olacak.