Hazine, ağustosta 3 ihale düzenleyecek

31 Temmuz 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 26,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Ağustos ayında 6 milyar 376 milyon

TL piyasaya ve 2 milyar 254 milyon TL kamuya olmak üzere 8 milyar 630 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.

3 aylık programına göre, Eylül ayında 4, Ekim ayında 4 ihale planlanıyor.

Hazine, 19 Ağustos Pazartesi günü 13 ay (392 Gün) vadeli, 16 Eylül 2020 itfalı kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 6 yıl (2.177 Gün) vadeli, 6 Ağustos 2025 itfalı değişken faizli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

18 Ağustos'ta 2 yıl (728 Gün) vadeli, 18 Ağustos 2021 itfalı kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine aynı gün 5 yıl(1750 Gün) vadeli 5 Haziran 2024 itfalı TÜFE'ye Endeksli Tahvili yeniden ihraç edecek.