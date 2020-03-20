Hazine alacakları 17,8 milyar lira

20 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 434,3 milyon lira tahsil edildi.

Brüt borç stoku 1,4 trilyon lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 409,5 milyar lira oldu.

29 Şubat itibarıyla açıklanan merkezi yönetim brüt borç stoku verilerine göre, borç stokunun 678,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 731,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA