Hazine alacakları 18,2 milyar lira

20 Kasım 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim'e kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, eylül ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,2 milyar lira oldu.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı ise 11,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,3 milyar lira tahsil edildi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 260,7 milyar lira

Öte yandan merkezi yönetim brüt borç stoku ekim ayı sonunda 1 trilyon 260,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 638,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 622,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.