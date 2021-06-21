Hazine alacakları 18,41 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla hazine alacakları ile merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, hazine alacak stoku 18,41 milyar lira olurken, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar alacaklardan 1,9 milyar lira tahsil edildi.

Brüt borç stoku ise 2 trilyon 1,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Brüt borç stoğunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü döviz cinsi borçlardan oluştu.